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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Урал
Спартак-Нальчик - Урал: обзор матча 06 августа 2012
Спартак-Нальчик
06.08.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 2
Завершен
Урал
7'
М. Шогенов
26'
И. Коронов
80'
М. Шогенов (П)
61'
С. Гогниев
90+2'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Урал
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Захирович
87'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Шогенов
80'
Замена
Р. Абазов
️️️️
В. Татарчук
74'
68'
Замена
К. Берхамов
️️️️
М. Семакин
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
66'
64'
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Гогниев
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Пас отдал
Г. Асеведо
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Гошоков
48'
46'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Ойеволе
46'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Герк
ГОЛ! 2:0!
И. Коронов
Пас отдал
В. Татарчук
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
14
Игорь Коронов
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Урал
70
Александр Котляров
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
2
Засеев
20
Джудович
4
Овсиенко
14
Коронов
14
Захирович
8
Шогенов
50
Татарчук
19
Гошоков
13
Дорожкин
3-3-2-2
70
Котляров
58
Ойеволе
25
Ревякин
34
Тумасян
15
Новиков
25
Бочков
34
Кацалапов
8
Герк
14
Семакин
2
Гогниев
22
Кобялко
50
Татарчук
57
Абазов
57
Абазов
50
Татарчук
19
Гошоков
8
Шаваев
8
Шаваев
19
Гошоков
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
58
Ойеволе
30
Асеведо
30
Асеведо
58
Ойеволе
14
Семакин
7
Берхамов
7
Берхамов
14
Семакин
8
Герк
10
Лунгу
10
Лунгу
8
Герк
2
Гогниев
99
Савин
99
Савин
2
Гогниев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Урал
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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