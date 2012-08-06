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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Петротрест
Новокузнецк - Сочи: обзор матча 06 августа 2012
Новокузнецк
06.08.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Сочи
90'
+2
Замена
М. Усанов
️️️️
М. Хотов
90'
+1
Замена
А. Круподер
️️️️
М. Андреев
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Волгин
86'
84'
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
В. Егунов
82'
Замена
В. Егунов
️️️️
В. Кириллов
78'
77'
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Мязин
76'
Желтая карточка
М. Кирсанов
Красная карточка
А. Клименко
67'
59'
Желтая карточка
Н. Сурков
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Шпаков
57'
Замена
Р. Ткачук
️️️️
С. Егоров
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Новокузнецк
1
Дмитрий Цицилин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
4-4-2
1
Саутин
5
Самойлов
12
Сапаев
17
Бухряков
2
Недорезов
7
Клименко
8
Учуров
12
Волгин
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
3
Костин
24
Тарасюк
10
Матрахов
10
Козлов
11
Кирсанов
7
Хотов
77
Андреев
87
Мязин
58
Егоров
67
Ткачук
67
Ткачук
58
Егоров
11
Кириллов
23
Егунов
23
Егунов
11
Кириллов
12
Волгин
22
Нарылков
22
Нарылков
12
Волгин
15
Шпаков
18
Киселев
18
Киселев
15
Шпаков
10
Козлов
27
Арлашин
27
Арлашин
10
Козлов
7
Хотов
23
Усанов
23
Усанов
7
Хотов
87
Мязин
10
Сушкин
10
Сушкин
87
Мязин
77
Андреев
18
Круподер
18
Круподер
77
Андреев
Остались в запасе
Новокузнецк
Сочи
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
Остались в запасе
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Новокузнецк - Сочи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
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