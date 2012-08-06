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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Сантос Лагуна
Реал - Сантос Лагуна: обзор матча 06 августа 2012
Реал
06.08.2012, понедельник, 07:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Сантос Лагуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Сантос Лагуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
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Сантос Лагуна
- : -
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атланте
0 : 2
07.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 15 тур
Сантос Лагуна
1 : 0
02.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Тихуана
4 : 1
26.10.2026
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Мексика. Лига МХ, 2 тур
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26.07.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Монтеррей
3 : 2
19.07.2026
Сантос Лагуна
Информация о матче
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