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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Говерла
Динамо К - Говерла: обзор матча 27 июля 2012
Динамо К
27.07.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Говерла
30'
О. Гусев
86'
Б. Идейе
90+2'
Б. Идейе
20'
А. Косырин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Говерла
ГОЛ! 3:1!
Б. Идейе
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
86'
81'
Замена
А. Тришович
️️️️
Д. Трухин
Желтая карточка
Т. Михалик
76'
Желтая карточка
М. Нинкович
72'
68'
Желтая карточка
А. Надь
61'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Одонкор
Замена
М. Нинкович
️️️️
Н. Кранчар
59'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Дуду
46'
42'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
С. Печенкин
ГОЛ! 1:1!
О. Гусев
Пас отдал
М. Велозу
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Косырин
Пас отдал
Д. Одонкор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
20
Олег Гусев
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Говерла
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
37
Давид Одонкор
ПВ
10
Александр Косырин
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
20
Гусев
3
Бетао
17
Михалик
21
Данило Силва
44
Велозу
5
Вукоевич
92
Дуду
19
Кранчар
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-2-3-1
1
Надь
34
Малишич
3
Щедраков
13
Елисеев
21
Меликян
15
Трухин
7
Райчевич
37
Одонкор
11
Печенкин
13
Микуляк
10
Косырин
19
Кранчар
36
Нинкович
36
Нинкович
19
Кранчар
92
Дуду
19
Гармаш
19
Гармаш
92
Дуду
37
Одонкор
99
Мищенко
99
Мищенко
37
Одонкор
11
Печенкин
8
Макаренко
8
Макаренко
11
Печенкин
15
Трухин
8
Тришович
8
Тришович
15
Трухин
Остались в запасе
Динамо К
Говерла
71
Денис Бойко
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
9
Александр Сытник
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Говерла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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