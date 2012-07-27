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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 27 июля 2012
Кубань (ЛФЛ)
27.07.2012, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
85'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Желтая карточка
А. Беленов
90'
+2
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Ионов
89'
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
85'
78'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
Г. Букур
68'
65'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
М. Рогов
Замена
Г. Букур
️️️️
В. Кулик
64'
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Никулаэ
57'
51'
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Пазин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
(К)
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Маркос Пиццелли
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
11
Андрей Пазин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-1-2
31
Беленов
5
Лоло
5
Армаш
5
Деальберт
34
Козлов
8
Тлисов
55
Кулик
6
Цораев
11
Ионов
21
Никулаэ
9
Пиццелли
4-4-1-1
1
Юрченко
19
Пономарев
19
Осипов
3
Мулдаров
87
Симчевич
11
Пазин
20
Алдонин
40
Кулешов
31
Рогов
8
Панченко
23
Мухаметшин
55
Кулик
11
Букур
11
Букур
55
Кулик
11
Ионов
10
Фидлер
10
Фидлер
11
Ионов
21
Никулаэ
11
Уренья
11
Уренья
21
Никулаэ
31
Рогов
11
Концедалов
11
Концедалов
31
Рогов
20
Алдонин
10
Кузнецов
10
Кузнецов
20
Алдонин
11
Пазин
8
Бобер
8
Бобер
11
Пазин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:40 (прямая)
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