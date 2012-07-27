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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 27 июля 2012
Зенит (мол)
27.07.2012, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо (мол)
15'
А. Егоров
20'
Д. Богаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
90'
+4
Желтая карточка
П. Евсеев
Желтая карточка
Д. Терентьев
90'
+3
Замена
И. Елин
️️️️
Д. Богаев
90'
+3
Замена
А. Закарлюка
️️️️
О. Вербицкас
90'
+3
Замена
И. Чеминава
️️️️
М. Батов
90'
83'
Желтая карточка
Д. Отставнов
Замена
В. Ефимов
️️️️
П. Могилевец
77'
76'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Р. Еремеев
75'
Желтая карточка
И. Соловьев
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Егоров
70'
24'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Н. Сергеев
ГОЛ! 2:0!
Д. Богаев
20'
Желтая карточка
К. Костин
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Егоров
15'
3'
Желтая карточка
П. Соломатин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
59
Алексей Егоров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
96
Дмитрий Виноградов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
75
Ребенко
17
Костин
88
Телегин
43
Терентьев
17
Батов
28
Могилевец
5
Зинков
88
Богаев
22
Вербицкас
59
Егоров
4-4-2
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Сергеев
17
Иванов
5
Евсеев
13
Еремеев
17
Комисов
35
Ильин
9
Соловьев
26
Отставнов
31
Соломатин
28
Могилевец
98
Ефимов
98
Ефимов
28
Могилевец
88
Богаев
79
Елин
79
Елин
88
Богаев
59
Егоров
13
Киреенко
13
Киреенко
59
Егоров
17
Батов
5
Чеминава
5
Чеминава
17
Батов
22
Вербицкас
17
Закарлюка
17
Закарлюка
22
Вербицкас
13
Еремеев
18
Каташевский
18
Каташевский
13
Еремеев
5
Сергеев
88
Ташаев
88
Ташаев
5
Сергеев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
96
Дмитрий Виноградов
ЦП
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
99
Михаил Жабкин
ЦФ
77
Игорь Хохлов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
24
Антонио Морейес
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
96
Дмитрий Виноградов
ЦП
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
77
Игорь Хохлов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
24
Антонио Морейес
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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