Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 27 июля 2012
Амкар (мол)
27.07.2012, пятница, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
52'
Г. Засеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
88'
Замена
А. Полюткин
️️️️
Г. Засеев
85'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Д. Литвинов
Замена
Д. Зуев
️️️️
Д. Козлов
82'
78'
Замена
С. Середин
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Н. Пермяков
️️️️
И. Кричмар
74'
Замена
В. Алейников
️️️️
М. Белов
72'
70'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
К. Инсунг
Замена
А. Панцырев
️️️️
В. Чухланцев
64'
53'
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
А. Попов
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Засеев
46'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
Замена
М. Лаук
️️️️
Е. Тюкалов
46'
Замена
А. Гордеев
️️️️
Б. Идову
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Даниил Зуев
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Николай Дергачев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Данилов
30
Идову
2
Кричмар
25
Смирнов
45
Придюк
92
Белов
5
Рябокобыленко
96
Чухланцев
10
Козлов
7
Тюкалов
73
Гагиты
4-1-2-3
1
Помазун
22
Тен
33
Адамс
5
Васин
8
Федотов
7
Засеев
18
Попов
77
Инсунг
10
Амбарцумян
10
Базелюк
92
Кобзарь
92
Белов
38
Алейников
38
Алейников
92
Белов
2
Кричмар
44
Пермяков
44
Пермяков
2
Кричмар
7
Тюкалов
10
Лаук
10
Лаук
7
Тюкалов
96
Чухланцев
36
Панцырев
36
Панцырев
96
Чухланцев
10
Козлов
77
Зуев
77
Зуев
10
Козлов
30
Идову
26
Гордеев
26
Гордеев
30
Идову
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
18
Попов
77
Инсунг
11
Дергачев
11
Дергачев
77
Инсунг
92
Кобзарь
17
Середин
17
Середин
92
Кобзарь
7
Засеев
20
Полюткин
20
Полюткин
7
Засеев
Литвинов
40
Бавин
40
Бавин
Литвинов
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
88
Владислав Федотов
ВР
Остались в запасе
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+