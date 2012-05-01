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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 01 мая 2012
Кьево
01.05.2012, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
Ф. Урибе
Замена
П. Саммарко
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Маркиньо
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Брэдли
Замена
Ф. Урибе
️️️️
А. Палоски
Замена
С. Перротта
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Д. Сардо
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
Ж. Талло
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
30
Лука Ригони
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Родриго Таддеи
ЛАЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
77
Маркиньо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ОП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Лусиано
ПП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
Рома
22
Мирко Пильячелли
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
30
Фабио Симплисио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-2-1-3
70
Соррентино
12
Цесар
15
Ачерби
5
Йокич
20
Сардо
14
Крусадо
4
Брэдли
56
Хетемай
30
Ригони
9
Палоски
31
Пеллисьер
3-2-2-3
23
Курчи
5
Хайнце
24
Кьер
3
Анхель
5
Гаго
11
Таддеи
16
Де Росси
77
Маркиньо
16
Борини
9
Кркич
10
Тотти
9
Палоски
90
Урибе
90
Урибе
9
Палоски
4
Брэдли
7
Вацек
7
Вацек
4
Брэдли
14
Крусадо
23
Саммарко
23
Саммарко
14
Крусадо
77
Маркиньо
30
Симплисио
30
Симплисио
77
Маркиньо
24
Кьер
20
Перротта
20
Перротта
24
Кьер
9
Кркич
49
Талло
49
Талло
9
Кркич
Остались в запасе
Кьево
Рома
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ПП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Мирко Пильячелли
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ПП
Остались в запасе
22
Мирко Пильячелли
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Кьево - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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