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Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 01 мая 2012
Сток Сити
01.05.2012, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
69'
К. Джером
45'
П. Крауч (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
+3
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Д. МакФадден
️️️️
Л. Осман
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Крауч
Замена
М. Гуйе
️️️️
В. Аничебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ЦП
9
Кенвин Джонс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
4
Апсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
19
Уолтерс
15
Крауч
4-5-1
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
5
Хейтинга
25
Дистен
21
Осман
25
Феллайни
28
Аничебе
20
Пиенаар
17
Кэхилл
18
Елавич
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
28
Аничебе
99
Гуйе
99
Гуйе
28
Аничебе
21
Осман
24
МакФадден
24
МакФадден
21
Осман
Гуйе
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
Гуйе
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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