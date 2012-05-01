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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 01 мая 2012
Рубин (мол)
01.05.2012, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зенит (мол)
56'
Г. Нуров
61'
А. Гаппаров
74'
Д. Богаев
85'
А. Евсеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
+4
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
А. Березин
️️️️
Д. Волкотруб
+1
Желтая карточка
А. Евсеев
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Евсеев
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Дойати
Желтая карточка
М. Дойати
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Батов
Замена
Л. Уруру
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 2:1!
Д. Богаев
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Ефимов
Замена
Д. Богаев
️️️️
И. Елин
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Закарлюка
ГОЛ! 2:0!
А. Гаппаров
ГОЛ! 1:0!
Г. Нуров
Замена
А. Гаппаров
️️️️
Н. Лобанов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Д. Прокопенко
Желтая карточка
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
17
Максим Батов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
36
Юрий Савосин
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Луай Уруру
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
4-1-2-2-1
1
Волкотруб
7
Дойати
93
Гараев
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
57
Лобанов
95
Прокопенко
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
4-1-2-3
23
Бабурин
43
Терентьев
17
Костин
88
Телегин
75
Ребенко
44
Башкиров
17
Батов
94
Евсеев
17
Закарлюка
79
Елин
98
Ефимов
95
Прокопенко
39
Умарбаев
39
Умарбаев
95
Прокопенко
57
Лобанов
15
Гаппаров
15
Гаппаров
57
Лобанов
10
Джалилов
7
Уруру
7
Уруру
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
25
Уридия
19
Оразсахедов
7
Дойати
4
Аскаров
4
Аскаров
7
Дойати
1
Волкотруб
31
Березин
31
Березин
1
Волкотруб
98
Ефимов
91
Ящук
91
Ящук
98
Ефимов
17
Батов
11
Сутормин
11
Сутормин
17
Батов
79
Елин
88
Богаев
88
Богаев
79
Елин
17
Закарлюка
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Закарлюка
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
36
Юрий Савосин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
36
Юрий Савосин
ЦЗ
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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