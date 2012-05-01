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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Анжи (мол)
Кубань (мол) - Анжи (мол): обзор матча 01 мая 2012
Кубань (мол)
01.05.2012, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 12 тур
2 : 2
Завершен
Анжи (мол)
88'
Р. Слинько (П)
90'
А. Геворкян
29'
Ш. Мирзаев (П)
76'
И. Абдулавов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Мирзабеков
ГОЛ! 2:2!
А. Геворкян
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Слинько
Замена
Г. Убилава
️️️️
С. Зозуля
Замена
И. Сулейманов
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
М. Загиров
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
Л. Коноплев
️️️️
Р. Кокоскерия
ГОЛ! 0:2!
И. Абдулавов
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
М. Гамидов
Замена
Р. Пономарев
️️️️
С. Дрампов
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Желтая карточка
М. Гамидов
Замена
А. Геворкян
️️️️
А. Секрет
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Замена
С. Зозуля
️️️️
Н. Жиляев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
Н. Жиляев
Желтая карточка
С. Дрампов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-3-2-1
1
Намашко
94
Каглюк
50
Кокоскерия
75
Дрампов
9
Жиляев
92
Слинько
27
Нестеренко
17
Малыш
52
Лобкарев
19
Секрет
3-5-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
44
Удунян
98
Гаджиев
52
Магомедов
24
Расулов
17
Мирзабеков
38
Гамидов
99
Абдулавов
92
Мирзаев
19
Секрет
61
Геворкян
61
Геворкян
19
Секрет
75
Дрампов
79
Пономарев
79
Пономарев
75
Дрампов
9
Жиляев
45
Зозуля
45
Зозуля
9
Жиляев
50
Кокоскерия
7
Коноплев
7
Коноплев
50
Кокоскерия
Зозуля
7
Убилава
7
Убилава
Зозуля
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
98
Гаджиев
66
Сулейманов
66
Сулейманов
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
11
Магомедов
11
Магомедов
17
Мирзабеков
92
Мирзаев
71
Загиров
71
Загиров
92
Мирзаев
38
Гамидов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
38
Гамидов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Анжи (мол)
73
Сергей Арзуманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
73
Сергей Арзуманов
ЦП
Остались в запасе
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кубань (мол) - Анжи (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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Кубань (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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