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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 01 мая 2012
Ливерпуль
01.05.2012, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
5'
М. Шкртел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Замена
К. Бэйрд
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Этуху
️️️️
П. Погребняк
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Кейт
Замена
Х. Энрике
️️️️
Ф. Аурелио
Замена
К. Фрей
️️️️
А. Качаниклич
Замена
С. Даунинг
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Фабио Аурелио
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Макси Родригес
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
4-5-1
32
Дони
4
Коатес
37
Шкртел
6
Аурелио
16
Келли
8
Спиринг
14
Хендерсон
11
Родригес
26
Шелви
7
Кейт
9
Кэрролл
4-3-1-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
16
Дафф
20
Качаниклич
13
Мерфи
8
Дембеле
88
Погребняк
2
Демпси
6
Аурелио
21
Энрике
21
Энрике
6
Аурелио
14
Хендерсон
19
Даунинг
19
Даунинг
14
Хендерсон
7
Кейт
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Кейт
8
Дембеле
22
Бэйрд
22
Бэйрд
8
Дембеле
88
Погребняк
20
Этуху
20
Этуху
88
Погребняк
20
Качаниклич
11
Фрей
11
Фрей
20
Качаниклич
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Кенни Далглиш
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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