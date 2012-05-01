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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 01 мая 2012
Амкар (мол)
01.05.2012, вторник, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 12 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
21'
Д. Козлов
15'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
+1
Замена
М. Молоканов
️️️️
В. Чуперка
Желтая карточка
Р. Зябиров
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
И. Ермаков
Вторая желтая
И. Кричмар
Замена
И. Ермаков
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
И. Усминский
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
М. Гарипов
️️️️
И. Пикущак
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Панцырев
Замена
А. Перевалов
️️️️
А. Фарион
Желтая карточка
О. Михайлов
Замена
П. Марушко
️️️️
И. Петров
ГОЛ! 1:1!
Д. Козлов
Желтая карточка
И. Кричмар
20'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Романенко
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Петров
Замена
А. Фарион
️️️️
М. Серегин
1'
Красная карточка
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Краснодар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Дмитрий Козлов
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Краснодар (мол)
55
Артур Фарион
ЦЗ
45
Марат Гарипов
ЦП
40
Игорь Ермаков
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
43
Максим Молоканов
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
4-1-4-1
35
Данилов
30
Идову
5
Мьюшкович
2
Кричмар
27
Молодцов
23
Цискаридзе
93
Смородин
36
Панцырев
84
Кочкин
22
Романенко
29
Андриевский
3-1-4-2
1
Усминский
67
Михайлов
15
Рябов
52
Зябиров
5
Морозов
50
Татарчук
10
Петров
92
Чуперка
21
Ахриев
10
Пикущак
15
Серегин
22
Романенко
10
Козлов
10
Козлов
22
Романенко
84
Кочкин
49
Сиротин
49
Сиротин
84
Кочкин
36
Панцырев
9
Субботин
9
Субботин
36
Панцырев
92
Чуперка
43
Молоканов
43
Молоканов
92
Чуперка
10
Пикущак
45
Гарипов
45
Гарипов
10
Пикущак
50
Татарчук
40
Ермаков
40
Ермаков
50
Татарчук
Фарион
42
Перевалов
42
Перевалов
Фарион
10
Петров
53
Марушко
53
Марушко
10
Петров
15
Серегин
55
Фарион
55
Фарион
15
Серегин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
10
Максим Лаук
ЛВ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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