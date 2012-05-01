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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 01 мая 2012
Наполи
01.05.2012, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
16'
Э. Кавани (П)
35'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
Замена
М. Бритос
️️️️
Ф. Фернандес
Замена
А. Доссена
️️️️
М. Гамшик
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Г. Пандев
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Э. Захави
️️️️
М. Миланович
Желтая карточка
К. Лабрин
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
А. Мехмети
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Пандев
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЛП
8
Джулио Мильяччо
(К)
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
5
Эрос Пизано
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
25
Армин Бачинович
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
6
Фернандес
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
3-5-2
2
Вивиано
18
Лабрин
6
Муньос
5
Миланович
5
Пизано
8
Мильяччо
8
Баррето
5
Донати
16
Бертоло
72
Иличич
11
Эрнандес
6
Фернандес
3
Бритос
3
Бритос
6
Фернандес
17
Гамшик
3
Доссена
3
Доссена
17
Гамшик
21
Пандев
22
Лавесси
22
Лавесси
21
Пандев
16
Бертоло
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
16
Бертоло
72
Иличич
26
Мехмети
26
Мехмети
72
Иличич
5
Миланович
7
Захави
7
Захави
5
Миланович
Остались в запасе
Наполи
Палермо
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Александрос Цорвас
ВР
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
25
Армин Бачинович
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Наполи - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:40 (прямая)
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