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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Динамо (мол)
Спартак М (мол) - Динамо (мол): обзор матча 01 мая 2012
Спартак М (мол)
01.05.2012, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 12 тур
1 : 3
Завершен
Динамо (мол)
50'
В. Обухов
39'
Ф. Смолов
54'
А. Панюков
59'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Динамо (мол)
+2
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
В. Комисов
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
В. Комисов
Желтая карточка
В. Соболев
Желтая карточка
И. Соловьев
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Нехайчик
Замена
П. Сергеев
️️️️
И. Альшин
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Воронин
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Сапета
Замена
Д. Кутин
️️️️
И. Хомуха
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Обухов
ГОЛ! 1:3!
А. Панюков
Желтая карточка
Н. Фадеев
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:2!
А. Панюков
Желтая карточка
Н. Сергеев
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
Замена
А. Панюков
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Пуцко
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-3-2-1-1
91
Скорняков
22
Хомуха
21
Ходырев
15
Пуцко
4
Савичев
7
Шешуков
44
Фадеев
52
Леонтьев
7
Козлов
10
Альшин
13
Обухов
3-5-2
39
Фролов
27
Живоглядов
5
Сергеев
32
Терехов
17
Комисов
35
Ильин
19
Акопян
41
Сапета
33
Нехайчик
0
Воронин
90
Смолов
10
Альшин
20
Сергеев
20
Сергеев
10
Альшин
7
Козлов
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
7
Козлов
22
Хомуха
5
Кутин
5
Кутин
22
Хомуха
13
Обухов
8
Самсонов
8
Самсонов
13
Обухов
17
Комисов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Комисов
41
Сапета
19
Соболев
19
Соболев
41
Сапета
33
Нехайчик
9
Соловьев
9
Соловьев
33
Нехайчик
0
Воронин
80
Тащи
80
Тащи
0
Воронин
90
Смолов
11
Панюков
11
Панюков
90
Смолов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Динамо (мол)
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
35
Роман Халанчук
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
35
Роман Халанчук
ВР
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Динамо (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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