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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 01 мая 2012
Спортинг
01.05.2012, вторник, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
39'
А. Лора
85'
А. Гальвез
19'
М. Гаспар
43'
М. Сенна (П)
56'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
Желтая карточка
А. Лора
+6
+5
Желтая карточка
Гонсало
+3
Красная карточка
С. Санчес
+1
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Гонсало
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 2:3!
А. Гальвез
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Ботиа
Замена
М. Вакасо
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Сенна
Замена
М. Билич
️️️️
А. Колунга
Замена
Ф. Менди
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:3!
Э. Перес
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
М. Гаспар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Сенна
Желтая карточка
Г. Арнолен
ГОЛ! 1:1!
А. Лора
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Э. Перес
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаспар
Пас отдал
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Серхио Менендес
ЛВ
27
Адриан Колунга
ЦП
11
Альберто Лора
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
21
Бруно
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
24
Карлос Марчена
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Педро Орфилья
ЦЗ
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Мате Билич
ЦФ
22
Формос Менди
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
6
Гальвез
15
Арнолен
4
Ботиа
22
Суарес
27
Колунга
11
Лора
10
Де лас Куэвас
14
Менендес
8
Трехо
10
Сангой
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Коста
6
Валеро
30
Перес
21
Бруно
19
Сенна
24
Марчена
15
Рубен
4
Ботиа
8
Каштру
8
Каштру
4
Ботиа
27
Колунга
9
Билич
9
Билич
27
Колунга
10
Де лас Куэвас
22
Менди
22
Менди
10
Де лас Куэвас
30
Перес
2
Гонсало
2
Гонсало
30
Перес
19
Сенна
6
Лопес
6
Лопес
19
Сенна
24
Марчена
22
Вакасо
22
Вакасо
24
Марчена
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Клементе
1
Сесар Санчес
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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