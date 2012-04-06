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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Крылья Советов
Волга - Крылья Советов: обзор матча 06 апреля 2012
Волга
06.04.2012, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 38 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Крылья Советов
Желтая карточка
М. Плешан
Замена
Н. Маляров
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
И. Максимов
Замена
М. Плешан
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
А. Харитонов
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Ж. Чибамба
Красная карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Бобер
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
Р. Аджинджал
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
88
Гиа Григалава
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Михайта Плешан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-5-1
31
Астахов
3
Гетигежев
63
Белозеров
26
Бендзь
4
Чичерин
88
Григалава
9
Шуленин
20
Аджинджал
5
Каряка
78
Максимов
21
Бибилов
3-2-2-1-2
16
Веремко
83
Стив
13
Верховцов
0
Таранов
98
Петров
92
Голубев
84
Воробьев
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
99
Чибамба
20
Аджинджал
83
Харитонов
83
Харитонов
20
Аджинджал
21
Бибилов
23
Плешан
23
Плешан
21
Бибилов
78
Максимов
7
Маляров
7
Маляров
78
Максимов
99
Чибамба
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Чибамба
Остались в запасе
Волга
Крылья Советов
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Волга - Крылья Советов
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Помощники судьи:
Кулагин Виктор Васильевич (г. Москва) Березнев Дмитрий Александрович (г. Ростов-на-Дону)
Стадион:
Северный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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