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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак-Нальчик
Ахмат - Спартак-Нальчик: обзор матча 06 апреля 2012
Ахмат
06.04.2012, пятница, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 38 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
25'
Маурисио
83'
П. Польчак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак-Нальчик
Замена
Адилсон
️️️️
Маурисио
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Р. Концедалов
Замена
З. Садаев
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
М. Джудович
ГОЛ! 2:0!
П. Польчак
Пас отдал
М. Йиранек
Желтая карточка
Р. Концедалов
Желтая карточка
М. Рыбус
Желтая карточка
А. Куликов
Красная карточка
А. Захирович
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Гошоков
Замена
С. Мурихин
️️️️
М. Коморовски
Травма
М. Коморовски
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
И. Лебеденко
15'
Желтая карточка
М. Багаев
Желтая карточка
М. Йиранек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЛАЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
4
Семен Фомин
ЛП
14
Аднан Захирович
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
25
Йиранек
24
Польчак
24
Коморовски
8
Маурисио
33
Ятченко
40
Благо
8
Павленко
10
Лебеденко
9
Асильдаров
4-1-3-1-1
98
Будаков
71
Багаев
20
Джудович
91
Куликов
2
Аравин
14
Захирович
4
Рухаиа
11
Концедалов
4
Фомин
13
Щаницин
19
Гошоков
24
Коморовски
33
Мурихин
33
Мурихин
24
Коморовски
8
Маурисио
21
Адилсон
21
Адилсон
8
Маурисио
10
Лебеденко
9
Садаев
9
Садаев
10
Лебеденко
19
Гошоков
23
Сквернюк
23
Сквернюк
19
Гошоков
11
Концедалов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
11
Концедалов
Остались в запасе
Ахмат
Спартак-Нальчик
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
30
Отто
ВР
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Остались в запасе
30
Отто
ВР
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ахмат - Спартак-Нальчик
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:55 (прямая)
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