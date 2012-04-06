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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 06 апреля 2012
Амкар (мол)
06.04.2012, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
15'
А. Субботин
8'
Х. Байрамян
90'
Д. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
+3
Замена
С. Михайлов
️️️️
М. Гурбанов
Желтая карточка
Б. Идову
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Кириченко
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Хагба
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
В. Дьяков
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Д. Козлов
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
И. Падерин
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Субботин
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Топчу
Желтая карточка
А. Субботин
Желтая карточка
А. Зотов
Желтая карточка
А. Панцырев
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 1:1!
А. Субботин
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
54
Сергей Михайлов
ЦП
56
Виталий Иванов
ЦП
59
Артем Эськов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
3-2-4-1
1
Опарин
30
Идову
88
Рудаков
2
Кричмар
23
Цискаридзе
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
10
Козлов
10
Падерин
10
Топчу
9
Субботин
3-2-1-1-2
12
Орсаев
66
Губанов
37
Хагба
0
Дьяков
68
Зотов
5
Мироник
6
Аумада
19
Байрамян
10
Кириченко
70
Гурбанов
9
Субботин
93
Смородин
93
Смородин
9
Субботин
10
Козлов
84
Кочкин
84
Кочкин
10
Козлов
5
Рябокобыленко
49
Сиротин
49
Сиротин
5
Рябокобыленко
10
Падерин
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
10
Падерин
10
Топчу
27
Молодцов
27
Молодцов
10
Топчу
68
Зотов
17
Демченко
17
Демченко
68
Зотов
70
Гурбанов
54
Михайлов
54
Михайлов
70
Гурбанов
19
Байрамян
32
Кулишев
32
Кулишев
19
Байрамян
37
Хагба
56
Иванов
56
Иванов
37
Хагба
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
42
Александр Тунденков
ЦЗ
59
Артем Эськов
ЦП
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Игорь Степанов
ВР
Остались в запасе
42
Александр Тунденков
ЦЗ
59
Артем Эськов
ЦП
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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