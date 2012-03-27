Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Реал
АПОЭЛ - Реал: обзор матча 27 марта 2012
АПОЭЛ
27.03.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Реал
74'
К. Бензема
82'
Кака
90'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Реал
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Н. Шахин
ГОЛ! 0:2!
Кака
Пас отдал
Марсело
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Кака
Замена
Э. Солари
️️️️
Э. Пинту
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
Замена
Кака
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Соуза
️️️️
Н. Александру
Замена
Кака
️️️️
М. Оливейра
13'
Травма
М. Оливейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
26
Нуну Мораиш
ОП
10
Иван Тричковски
АП
10
Костас Хараламбидис
(К)
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
4
Кака
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
31
Элдер Соуза
ОП
81
Марсиньо
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-2-2-1-1
22
Хиотис
98
Боавентура
3
Жорже
26
Оливейра
7
Пурсайтидис
23
Пинту
26
Мораиш
11
Александру
10
Хараламбидис
10
Тричковски
9
Аилтон
4-1-1-1-3
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
8
Шахин
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
9
Игуаин
26
Оливейра
4
Кака
4
Кака
26
Оливейра
11
Александру
31
Соуза
31
Соуза
11
Александру
23
Пинту
35
Солари
35
Солари
23
Пинту
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
8
Шахин
23
Гранеро
23
Гранеро
8
Шахин
9
Игуаин
10
Кака
10
Кака
9
Игуаин
Остались в запасе
АПОЭЛ
Реал
78
Урко Пардо
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
81
Марсиньо
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
81
Марсиньо
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча АПОЭЛ - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш
Штефан Лупп (оба Германия)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Реал
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+