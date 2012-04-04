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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - АПОЭЛ
Реал - АПОЭЛ: обзор матча 04 апреля 2012
Реал
04.04.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
5 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
АПОЭЛ
26'
К. Роналду
37'
Кака
75'
К. Роналду
80'
Х. Кальехон
84'
А. Ди Мария
67'
Г. Мандука
82'
Э. Солари (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - АПОЭЛ
ГОЛ! 5:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Кака
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Солари
ГОЛ! 4:1!
Х. Кальехон
Замена
М. Сациас
️️️️
Э. Пинту
Желтая карточка
С. Пурсайтидис
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Замена
Э. Солари
️️️️
Аилтон
Замена
А. Адорно
️️️️
Г. Мандука
ГОЛ! 2:1!
Г. Мандука
Пас отдал
Аилтон
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Гранеро
Травма
П. Жорже
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Марсело
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
Марсело
Травма
С. Рамос
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
26
Нуну Мораиш
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
81
Марсиньо
АП
10
Костас Хараламбидис
(К)
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
31
Элдер Соуза
ОП
17
Маринос Сациас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
21
Альдо Адорно
ЦФ
35
Эстебан Солари
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
3
Пепе
23
Гранеро
8
Шахин
10
Кака
34
Алтынтоп
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-2-1-1
78
Пардо
7
Пурсайтидис
4
Кака
3
Жорже
98
Боавентура
26
Мораиш
23
Пинту
10
Хараламбидис
21
Мандука
81
Марсиньо
9
Аилтон
23
Гранеро
39
Альбиоль
39
Альбиоль
23
Гранеро
9
Игуаин
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Игуаин
12
Марсело
7
Кальехон
7
Кальехон
12
Марсело
23
Пинту
17
Сациас
17
Сациас
23
Пинту
21
Мандука
21
Адорно
21
Адорно
21
Мандука
9
Аилтон
35
Солари
35
Солари
9
Аилтон
Остались в запасе
Реал
АПОЭЛ
1
Антонио Адан
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
31
Элдер Соуза
ОП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
31
Элдер Соуза
ОП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Реал - АПОЭЛ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Лука Маджани
Эленито Ди Либератор
Дополнительные помощники:
Мауро Бергонци
Антонио Дамато
Резервный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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