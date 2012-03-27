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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Портсмут - Халл Сити
Портсмут - Халл Сити: обзор матча 27 марта 2012
Портсмут
27.03.2012, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
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Статистика матча Портсмут - Халл Сити
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Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 2
07.11.2026
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3 : 1
03.11.2026
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07.11.2026
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25.10.2026
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