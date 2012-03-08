Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Манчестер Сити
Спортинг - Манчестер Сити: обзор матча 08 марта 2012
Спортинг
08.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
51'
Шандао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Манчестер Сити
+4
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Р. Нето
Желтая карточка
Ж. Перейра
Желтая карточка
Полга
Замена
А. Каррильо
️️️️
Д. Капель
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
Замена
Р. Нето
️️️️
М. Фернандес
Замена
Б. Перейринья
️️️️
М. Измайлов
Замена
С. Насри
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:0!
Шандао
+1
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
М. Измайлов
12'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
В. Компани
Травма
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
4
Полга
(К)
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Шандао
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
2
Марат Измайлов
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Ренато Нето
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-3-1
1
Патрисиу
2
Инсуа
4
Полга
23
Карришу
27
Перейра
6
Схаарс
2
Шандао
17
Капель
14
Фернандес
2
Измайлов
9
ван Вольфсвинкел
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
2
Туре
11
Коларов
20
Милнер
18
Бэрри
34
Де Йонг
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
2
Измайлов
25
Перейринья
25
Перейринья
2
Измайлов
14
Фернандес
10
Нето
10
Нето
14
Фернандес
17
Капель
19
Каррильо
19
Каррильо
17
Капель
4
Компани
15
Лескотт
15
Лескотт
4
Компани
18
Бэрри
14
Насри
14
Насри
18
Бэрри
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
Остались в запасе
Спортинг
Манчестер Сити
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Спортинг - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:15 (прямая)
Новости команд
Все
Спортинг
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+