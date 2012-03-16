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Манчестер Сити - Спортинг
Манчестер Сити - Спортинг: обзор матча 16 марта 2012
Манчестер Сити
16.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Спортинг
60'
С. Агуэро
75'
М. Балотелли (П)
82'
С. Агуэро
33'
М. Фернандес
40'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Спортинг
+3
Желтая карточка
Полга
+1
Желтая карточка
Шандао
Желтая карточка
М. Балотелли
+1
ГОЛ! 3:2!
С. Агуэро
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
С. Савич
Замена
А. Каррильо
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
Замена
Жеффрен
️️️️
Д. Капель
Замена
Р. Нето
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Писарро
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Измайлов
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Я. Туре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
(К)
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
42
Яя Туре
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
4
Полга
(К)
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
2
Марат Измайлов
АП
25
Бруну Перейринья
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
11
Коларов
15
Савич
2
Туре
4
Ричардс
7
Писарро
42
Туре
21
Сильва
11
Джонсон
10
Агуэро
45
Балотелли
4-4-1-1
1
Патрисиу
23
Карришу
2
Шандао
4
Полга
2
Инсуа
25
Перейринья
6
Схаарс
14
Фернандес
17
Капель
2
Измайлов
9
ван Вольфсвинкел
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
11
Джонсон
34
Де Йонг
34
Де Йонг
11
Джонсон
7
Писарро
10
Джеко
10
Джеко
7
Писарро
17
Капель
9
Жеффрен
9
Жеффрен
17
Капель
14
Фернандес
10
Нето
10
Нето
14
Фернандес
9
ван Вольфсвинкел
19
Каррильо
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Манчестер Сити
Спортинг
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Манчестер Сити - Спортинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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Португалия. Примейра, 9 тур
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Помощники судьи:
Даг-Роджер Неббен
Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ" 01:20 (пятница, 16 марта)
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