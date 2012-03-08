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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Шальке-04
Твенте - Шальке-04: обзор матча 08 марта 2012
Твенте
08.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Шальке-04
61'
Л. де Йонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Шальке-04
+1
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Т. Хильдебранд
Замена
Э. Байрами
️️️️
В. Янссен
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
В. Янссен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. де Йонг
Красная карточка
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
8
Лерой Фер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
25
Ники Кейпер
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
29
Глинор Плет
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
4-2-2-2
13
Михайлов
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Дуглас
2
Корнелисс
6
Брама
8
Фер
89
Шадли
14
Янссен
15
Джон
26
де Йонг
4-1-2-3
26
Хильдебранд
2
Учида
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
13
Джонс
90
Холтби
7
Рауль
7
Обаси Огбуке
19
Марика
14
Янссен
11
Байрами
11
Байрами
14
Янссен
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
7
Рауль
18
Эскудеро
18
Эскудеро
7
Рауль
90
Холтби
18
Мориц
18
Мориц
90
Холтби
Остались в запасе
Твенте
Шальке-04
29
Глинор Плет
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
25
Ники Кейпер
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Стив Макларен
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
29
Глинор Плет
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
25
Ники Кейпер
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Твенте - Шальке-04
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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