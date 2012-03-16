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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Твенте
Шальке-04 - Твенте: обзор матча 16 марта 2012
Шальке-04
16.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Твенте
29'
К. Хунтелаар
57'
К. Хунтелаар (П)
71'
Д. Джонс
81'
К. Хунтелаар
14'
В. Янссен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Твенте
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Ю. Дракслер
+2
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Джонс
Замена
Ч. Марика
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 4:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Джонс
Желтая карточка
Л. де Йонг
Замена
Г. Плет
️️️️
В. Брама
ГОЛ! 3:1!
Д. Джонс
Пас отдал
Рауль
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
О. Джон
️️️️
Э. Байрами
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
Д. Тиндалли
Замена
Л. Фер
️️️️
Т. Леугерс
Желтая карточка
Т. Леугерс
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Желтая карточка
К. Фукс
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
(К)
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
16
Роберто Росалес
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Тило Леугерс
ЛП
6
Вут Брама
(К)
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
3
Нильс Розелер
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
29
Глинор Плет
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-2-2-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
2
Учида
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-1-2-3
13
Михайлов
19
Тиндалли
20
Бенгтссон
6
Дуглас
16
Росалес
6
Брама
14
Янссен
18
Леугерс
11
Байрами
26
де Йонг
89
Шадли
13
Джонс
18
Мориц
18
Мориц
13
Джонс
8
Фарфан
19
Марика
19
Марика
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
6
Брама
29
Плет
29
Плет
6
Брама
18
Леугерс
8
Фер
8
Фер
18
Леугерс
11
Байрами
15
Джон
15
Джон
11
Байрами
Остались в запасе
Шальке-04
Твенте
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Шальке-04 - Твенте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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