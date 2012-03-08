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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 08 марта 2012
ЦСКА (мол)
08.03.2012, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 4 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
28'
В. Комисов
37'
Д. Отставнов
90+3'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Панюков
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
Замена
О. Валов
️️️️
В. Комисов
Замена
М. Жабкин
️️️️
И. Соловьев
Замена
Л. Адамс
️️️️
П. Дроздов
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Сердеров
Замена
А. Панюков
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Цауня
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
А. Семенов
️️️️
К. Инсунг
ГОЛ! 0:2!
Д. Отставнов
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
А. Попов
ГОЛ! 0:1!
В. Комисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Олег Валов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Помазун
7
Дроздов
5
Васин
8
Федотов
19
Цауня
52
Нетфуллин
77
Инсунг
18
Попов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
92
Кобзарь
4-4-2
39
Фролов
24
Шитов
5
Сергеев
44
Рыков
5
Евсеев
35
Ильин
17
Комисов
41
Сапета
9
Соловьев
26
Отставнов
90
Смолов
7
Дроздов
33
Адамс
33
Адамс
7
Дроздов
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
18
Попов
77
Инсунг
28
Семенов
28
Семенов
77
Инсунг
19
Цауня
7
Засеев
7
Засеев
19
Цауня
28
Сердеров
10
Базелюк
10
Базелюк
28
Сердеров
17
Комисов
88
Валов
88
Валов
17
Комисов
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
9
Соловьев
99
Жабкин
99
Жабкин
9
Соловьев
90
Смолов
11
Панюков
11
Панюков
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
17
Антон Иванов
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
17
Антон Иванов
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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