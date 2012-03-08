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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Бешикташ
Атлетико - Бешикташ: обзор матча 08 марта 2012
Атлетико
08.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Бешикташ
24'
Э. Сальвио
27'
Э. Сальвио
37'
Адриан
53'
Симау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бешикташ
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
Замена
А. Домингес
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Эду
️️️️
Н. Уйсал
Желтая карточка
И. Кейбаши
Желтая карточка
Ф. Эрнст
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Пектемек
Замена
Пицци
️️️️
Адриан
ГОЛ! 3:1!
Симау
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Р. Куарежма
ГОЛ! 3:0!
Адриан
ГОЛ! 2:0!
Э. Сальвио
Пас отдал
Коке
ГОЛ! 1:0!
Э. Сальвио
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
20
Симау
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Пицци
АП
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
21
Филип Голошко
ЦФ
16
Эду
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Куртуа
4
Суарес
21
Переа
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
11
Сальвио
14
Габи
9
Фалькао
20
Адриан
3-5-2
1
Генен
4
Коркмаз
66
Сивок
5
Тораман
99
Фернандеш
8
Кавлак
20
Уйсал
28
Эрнст
20
Симау
9
Пектемек
7
Куарежма
11
Сальвио
18
Домингес
18
Домингес
11
Сальвио
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
20
Адриан
21
Пицци
21
Пицци
20
Адриан
7
Куарежма
12
Кейбаши
12
Кейбаши
7
Куарежма
9
Пектемек
21
Голошко
21
Голошко
9
Пектемек
20
Уйсал
16
Эду
16
Эду
20
Уйсал
Остались в запасе
Атлетико
Бешикташ
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
18
Жулио Алвеш
ЦП
1
Рушту
ВР
26
Сидней
ЦЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
18
Жулио Алвеш
ЦП
1
Рушту
ВР
26
Сидней
ЦЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Атлетико - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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