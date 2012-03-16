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Бешикташ - Атлетико
Бешикташ - Атлетико: обзор матча 16 марта 2012
Бешикташ
16.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Атлетико
26'
Адриан
83'
Р. Фалькао
90+3'
Э. Сальвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Атлетико
+3
ГОЛ! 0:3!
Э. Сальвио
Желтая карточка
В. Кавлак
Замена
А. Домингес
️️️️
Габи
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Р. Фалькао
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
М. Аурелио
️️️️
И. Тораман
Замена
М. Пектемек
️️️️
Эду
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Э. Даг
Желтая карточка
Т. Сивок
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
У. Алмейда
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
А. Туран
14'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Рушту
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
20
Симау
ЛП
17
Экрем Даг
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
16
Эду
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Диего Годин
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
66
Арда Туран
ПЗ
20
Хуанфран
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
21
Филип Голошко
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
4-4-2
1
Рушту
5
Тораман
4
Коркмаз
66
Сивок
12
Кейбаши
20
Симау
99
Фернандеш
8
Кавлак
17
Даг
9
Алмейда
16
Эду
3-2-1-2-2
1
Куртуа
4
Суарес
16
Луис
13
Миранда
66
Туран
2
Годин
6
Коке
14
Габи
20
Хуанфран
9
Фалькао
20
Адриан
5
Тораман
15
Аурелио
15
Аурелио
5
Тораман
17
Даг
21
Голошко
21
Голошко
17
Даг
16
Эду
9
Пектемек
9
Пектемек
16
Эду
14
Габи
18
Домингес
18
Домингес
14
Габи
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
9
Фалькао
12
Ассунсао
12
Ассунсао
9
Фалькао
Остались в запасе
Бешикташ
Атлетико
18
Жулио Алвеш
ЦП
33
Атындж Нукан
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
18
Жулио Алвеш
ЦП
33
Атындж Нукан
ЦЗ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бешикташ - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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