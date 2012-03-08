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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Олимпиакос
Металлист - Олимпиакос: обзор матча 08 марта 2012
Металлист
08.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Олимпиакос
50'
Д. Фустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Олимпиакос
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
Д. Абдун
️️️️
К. Миральяс
Замена
Марлос
️️️️
Д. Кристальдо
Красная карточка
Эдмар
Замена
Х. Холебас
️️️️
Д. Фустер
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
М. Девич
️️️️
С. Бланко
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Фининьо
ГОЛ! 0:1!
Д. Фустер
+2
Желтая карточка
О. Мельберг
Желтая карточка
П. Гуйе
+2
Желтая карточка
А. Пападопулос
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Яннис Маниатис
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Давид Фустер
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Олимпиакос
76
Иван Бабович
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
13
Фининьо
18
Гуйе
6
Торсильери
3
Вильягра
8
Эдмар
7
Соса
29
Бланко
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
4-2-3-1
16
Медьери
35
Торосидис
5
Мельберг
34
Пападопулос
5
Маркано
6
Орбаис
8
Маниатис
19
Фустер
17
Макун
87
Миральяс
19
Джеббур
13
Фининьо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
13
Фининьо
9
Кристальдо
10
Марлос
10
Марлос
9
Кристальдо
29
Бланко
32
Девич
32
Девич
29
Бланко
19
Фустер
25
Холебас
25
Холебас
19
Фустер
17
Макун
20
Модесто
20
Модесто
17
Макун
87
Миральяс
93
Абдун
93
Абдун
87
Миральяс
Остались в запасе
Металлист
Олимпиакос
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
76
Иван Бабович
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
76
Иван Бабович
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Металлист - Олимпиакос
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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