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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Металлист
Олимпиакос - Металлист: обзор матча 16 марта 2012
Олимпиакос
16.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Металлист
14'
И. Маркано
81'
К. Вильягра
86'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Металлист
+4
Замена
С. Валяев
️️️️
С. Бланко
Желтая карточка
Х. Соса
Замена
Диого
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
М. Девич
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Пас отдал
К. Хавьер
ГОЛ! 1:1!
К. Вильягра
Пас отдал
Тайсон
Пенальти не реализован!
М. Девич
Желтая карточка
Ф. Модесто
Травма
В. Торосидис
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Я. Маниатис
Травма
Я. Маниатис
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
М. Девич
️️️️
Марлос
Замена
Ж. Макун
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
С. Бланко
Желтая карточка
К. Вильягра
ГОЛ! 1:0!
И. Маркано
Пас отдал
Х. Холебас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
(К)
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛВ
8
Яннис Маниатис
ЦП
6
Пабло Орбаис
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
АП
19
Давид Фустер
ПВ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
10
Марлос
ПВ
7
Хосе Соса
ПВ
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
87
Диого
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-3-1
16
Медьери
25
Холебас
5
Маркано
34
Пападопулос
35
Торосидис
8
Маниатис
6
Орбаис
87
Миральяс
7
Ибагаса
19
Фустер
19
Джеббур
4-2-3-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
29
Бланко
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
10
Марлос
8
Маниатис
20
Модесто
20
Модесто
8
Маниатис
7
Ибагаса
17
Макун
17
Макун
7
Ибагаса
6
Орбаис
87
Диого
87
Диого
6
Орбаис
29
Бланко
78
Валяев
78
Валяев
29
Бланко
10
Марлос
32
Девич
32
Девич
10
Марлос
Остались в запасе
Олимпиакос
Металлист
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
1
Рой Кэрролл
ВР
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
1
Рой Кэрролл
ВР
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Олимпиакос - Металлист
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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