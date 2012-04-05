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Расписание матчей
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Атлетик - Шальке-04
Атлетик - Шальке-04: обзор матча 05 апреля 2012
Атлетик
05.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Шальке-04
41'
И. Гомес
55'
М. Сусаета
28'
К. Хунтелаар
52'
Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Шальке-04
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Холтби
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 2:2!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:2!
Рауль
Пас отдал
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Ираола
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
12
Фернандо Льоренте
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
45
Фернандо Аморебиета
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Рауль
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
12
Льоренте
21
Эррера
10
Муньяин
14
Сусаета
45
Аморебиета
4-2-3-1
1
Уннершталь
2
Хогланд
32
Матип
14
Пападопулос
18
Эскудеро
90
Холтби
14
Хурадо
7
Обаси Огбуке
7
Рауль
13
Джонс
21
Хунтелаар
Гомес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
Гомес
51
Ираола
11
Гомес
11
Гомес
51
Ираола
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
90
Холтби
6
Хегер
6
Хегер
90
Холтби
14
Хурадо
8
Фарфан
8
Фарфан
14
Хурадо
7
Обаси Огбуке
19
Марика
19
Марика
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Атлетик
Шальке-04
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Атлетик - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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