Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Атлетик
Шальке-04 - Атлетик: обзор матча 29 марта 2012
Шальке-04
29.03.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 4
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Атлетик
22'
Рауль
60'
Рауль
20'
Ф. Льоренте
73'
Ф. Льоренте
81'
О. де Маркос
90+3'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Атлетик
+3
ГОЛ! 2:4!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
Б. Экиза
️️️️
О. де Маркос
Травма
О. де Маркос
Желтая карточка
И. Перес
ГОЛ! 2:3!
О. де Маркос
Желтая карточка
К. Хунтелаар
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Гомес
Замена
И. Перес
️️️️
Й. Ортенече
Желтая карточка
А. Учида
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 2:1!
Рауль
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Хегер
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Шобер
️️️️
Т. Хильдебранд
ГОЛ! 1:1!
Рауль
Пас отдал
А. Учида
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Итурраспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Рауль
(К)
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
2
Учида
6
Хегер
13
Джонс
7
Дракслер
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
26
Хильдебранд
33
Шобер
33
Шобер
26
Хильдебранд
7
Дракслер
14
Хурадо
14
Хурадо
7
Дракслер
6
Хегер
90
Холтби
90
Холтби
6
Хегер
18
де Маркос
5
Экиза
5
Экиза
18
де Маркос
18
Ортенече
21
Перес
21
Перес
18
Ортенече
21
Эррера
11
Гомес
11
Гомес
21
Эррера
Остались в запасе
Шальке-04
Атлетик
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Шальке-04 - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Шальке-04
Атлетик
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+