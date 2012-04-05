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Ганновер-96 - Атлетико
Ганновер-96 - Атлетико: обзор матча 05 апреля 2012
Ганновер-96
05.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико
81'
М. Диуф
63'
Адриан
87'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Атлетико
Замена
А. Домингес
️️️️
Диего
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Диего
Замена
А. Собич
️️️️
К. Пандер
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
К. Пандер
Замена
М. Шмидебах
️️️️
К. Шульц
Замена
М. Абделлауе
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Диего
16'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
19
Кристиан Шульц
(К)
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Луис Переа
(К)
ПЗ
20
Адриан
ЛП
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
0
Момар Ндойе
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
24
Пандер
5
Эггиманн
2
Погатец
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
19
Шульц
13
Шлаудрафф
11
Конан
92
Диуф
3-3-2-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
21
Переа
5
Тиагу
16
Луис
6
Коке
20
Адриан
10
Диего
9
Фалькао
19
Шульц
24
Шмидебах
24
Шмидебах
19
Шульц
24
Пандер
9
Собич
9
Собич
24
Пандер
34
Рауш
25
Абделлауе
25
Абделлауе
34
Рауш
10
Диего
18
Домингес
18
Домингес
10
Диего
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
Остались в запасе
Ганновер-96
Атлетико
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ганновер-96 - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Саймон Бек (оба Англия)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая)
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