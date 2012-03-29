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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Ганновер-96
Атлетико - Ганновер-96: обзор матча 29 марта 2012
Атлетико
29.03.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ганновер-96
9'
Р. Фалькао
89'
Э. Сальвио
38'
М. Диуф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ганновер-96
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ! 2:1!
Э. Сальвио
Пас отдал
Р. Фалькао
Замена
М. Абделлауе
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
К. Шульц
️️️️
К. Пандер
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
Замена
Диего
️️️️
Коке
Желтая карточка
Габи
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Шмидебах
Желтая карточка
С. Пинту
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
Травма
М. Диуф
Желтая карточка
Хуанфран
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
24
Мануэль Шмидебах
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
20
Адриан
66
Туран
9
Фалькао
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Эггиманн
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
24
Шмидебах
92
Диуф
13
Шлаудрафф
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
6
Коке
10
Диего
10
Диего
6
Коке
24
Пандер
19
Шульц
19
Шульц
24
Пандер
92
Диуф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
92
Диуф
24
Шмидебах
11
Конан
11
Конан
24
Шмидебах
Остались в запасе
Атлетико
Ганновер-96
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Атлетико - Ганновер-96
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
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Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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