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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - АЗ Алкмаар
Валенсия - АЗ Алкмаар: обзор матча 05 апреля 2012
Валенсия
05.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
15'
А. Рами
17'
А. Рами
56'
Ж. Альба
80'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - АЗ Алкмаар
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Т. Коста
ГОЛ! 4:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
Р. Беренс
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Д. Парехо
️️️️
Жонас
ГОЛ! 3:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Р. Сольдадо
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Б. Холмен
ГОЛ! 2:0!
А. Рами
Пас отдал
Р. Сольдадо
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Рами
Пас отдал
С. Фегули
15'
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛАЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
(К)
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
26
Маартен Мартенс
ЛП
20
Расмус Эльм
ЦП
6
Адам Махер
ПП
14
Бретт Холмен
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Рой Беренс
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Алвес
20
Кошта
23
Рами
19
Барраган
22
Матье
8
Фегули
5
Топал
8
Коста
18
Альба
17
Жонас
9
Сольдадо
4-3-3
18
Альварадо
4
Марселлис
24
Виргевер
4
Мойсандер
7
Поульсен
6
Махер
20
Эльм
26
Мартенс
7
Беренс
17
Алтидор
14
Холмен
8
Коста
23
Мадуро
23
Мадуро
8
Коста
17
Жонас
10
Парехо
10
Парехо
17
Жонас
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
7
Беренс
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
7
Беренс
14
Холмен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Холмен
17
Алтидор
35
Беншоп
35
Беншоп
17
Алтидор
Остались в запасе
Валенсия
АЗ Алкмаар
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Валенсия - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
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Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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