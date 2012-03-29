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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Валенсия
АЗ Алкмаар - Валенсия: обзор матча 29 марта 2012
АЗ Алкмаар
29.03.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Валенсия
45+1'
Б. Холмен
79'
М. Мартенс
51'
М. Топал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Валенсия
Желтая карточка
А. Деальберт
Желтая карточка
А. Махер
ГОЛ! 2:1!
М. Мартенс
Пас отдал
Б. Холмен
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Жонас
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 1:1!
М. Топал
Пас отдал
Р. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Б. Холмен
Пас отдал
М. Мартенс
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
(К)
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
6
Адам Махер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
26
Маартен Мартенс
ПП
14
Бретт Холмен
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ОП
8
Тино Коста
ОП
19
Пабло Эрнандес
ПП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-1-2-3
18
Альварадо
7
Поульсен
24
Клаван
4
Мойсандер
4
Марселлис
20
Эльм
6
Махер
26
Мартенс
14
Холмен
17
Алтидор
7
Гудмундссон
4-3-2-1
25
Алвес
19
Барраган
5
Деальберт
20
Кошта
22
Матье
8
Фегули
5
Топал
8
Коста
19
Эрнандес
18
Альба
9
Сольдадо
17
Алтидор
35
Беншоп
35
Беншоп
17
Алтидор
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
8
Фегули
17
Жонас
17
Жонас
8
Фегули
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Валенсия
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча АЗ Алкмаар - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап (оба Англия)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая)
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