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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Спортинг
Металлист - Спортинг: обзор матча 05 апреля 2012
Металлист
05.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Спортинг
57'
Д. Кристальдо
44'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Спортинг
Желтая карточка
М. Обрадович
+2
Желтая карточка
Эвалдо
Травма
Р. Патрисиу
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Пшеничных
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Эвалдо
️️️️
Д. Капель
Замена
А. Сантуш
️️️️
А. Мартинш
Замена
Марлос
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Пенальти не реализован!
К. Хавьер
Желтая карточка
Шандао
Замена
Р. Нето
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Х. Соса
ГОЛ! 1:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
М. Девич
Замена
М. Девич
️️️️
Эдмар
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
А. Березовчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
7
Хосе Соса
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
4
Полга
(К)
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
6
Стейн Схаарс
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
27
Юрий Чонка
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
46
Артем Радченко
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
32
Себастьян Рибас
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-2-3-1
29
Горяинов
19
Пшеничных
4
Березовчук
26
Обрадович
3
Вильягра
19
Торрес
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
7
Соса
9
Кристальдо
4-1-4-1
1
Патрисиу
27
Перейра
4
Полга
2
Шандао
2
Инсуа
6
Схаарс
2
Измайлов
14
Фернандес
28
Мартинш
17
Капель
9
ван Вольфсвинкел
19
Пшеничных
29
Бланко
29
Бланко
19
Пшеничных
19
Торрес
10
Марлос
10
Марлос
19
Торрес
8
Эдмар
32
Девич
32
Девич
8
Эдмар
28
Мартинш
8
Сантуш
8
Сантуш
28
Мартинш
17
Капель
6
Эвалдо
6
Эвалдо
17
Капель
14
Фернандес
10
Нето
10
Нето
14
Фернандес
Остались в запасе
Металлист
Спортинг
27
Юрий Чонка
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
32
Себастьян Рибас
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
27
Юрий Чонка
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
32
Себастьян Рибас
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Металлист - Спортинг
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
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- : -
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
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0 : 1
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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