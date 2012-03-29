Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Металлист
Спортинг - Металлист: обзор матча 29 марта 2012
Спортинг
29.03.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Металлист
50'
М. Измайлов
65'
Э. Инсуа
90+1'
К. Хавьер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Металлист
+2
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
Р. Патрисиу
+1
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хавьер
Замена
А. Каррильо
️️️️
М. Измайлов
Замена
Марлос
️️️️
С. Бланко
Замена
Р. Нето
️️️️
Д. Капель
Замена
Жеффрен
️️️️
Д. Карришу
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
ГОЛ! 2:0!
Э. Инсуа
Пас отдал
С. Схаарс
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
К. Хавьер
Желтая карточка
П. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
М. Измайлов
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
М. Измайлов
Желтая карточка
М. Торсильери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Полга
ЛЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
2
Шандао
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
6
Стейн Схаарс
ОП
27
Жоао Перейра
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
7
Хосе Соса
ПП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
10
Ренато Нето
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-4-1
1
Патрисиу
4
Полга
2
Инсуа
23
Карришу
2
Шандао
6
Схаарс
17
Капель
27
Перейра
14
Фернандес
2
Измайлов
9
ван Вольфсвинкел
4-4-1-1
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
26
Обрадович
7
Соса
19
Торрес
29
Бланко
11
Тайсон
10
Хавьер
9
Кристальдо
17
Капель
10
Нето
10
Нето
17
Капель
23
Карришу
9
Жеффрен
9
Жеффрен
23
Карришу
2
Измайлов
19
Каррильо
19
Каррильо
2
Измайлов
7
Соса
78
Валяев
78
Валяев
7
Соса
29
Бланко
10
Марлос
10
Марлос
29
Бланко
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
Остались в запасе
Спортинг
Металлист
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Спортинг - Металлист
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2 " 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Спортинг
Металлист
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+