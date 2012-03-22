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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Ахмат
Волга - Ахмат: обзор матча 22 марта 2012
Волга
22.03.2012, четверг, 14:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ахмат
68'
С. Бендзь
98'
А. Каряка (П)
45+3'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Ахмат
120'
Красная карточка
М. Рыбус
112'
Желтая карточка
Благо
110'
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Ятченко
104'
Замена
З. Садаев
️️️️
Маурисио
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Каряка
Желтая карточка
А. Феррейра
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 1:1!
С. Бендзь
Пас отдал
А. Каряка
Замена
О. Власов
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
А. Каряка
️️️️
В. Рыжков
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Елич
+3
Пенальти не реализован!
Ш. Асильдаров
+3
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Замена
В. Астахов
️️️️
А. Харитонов
+2
Красная карточка
М. Кержаков
+1
Желтая карточка
Н. Чичерин
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
10
Петар Елич
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-5-1
41
Кержаков
88
Григалава
25
Буйволов
26
Бендзь
4
Чичерин
7
Маляров
9
Шуленин
10
Елич
28
Рыжков
83
Харитонов
21
Бибилов
3-3-2-2
35
Джанаев
24
Коморовски
5
Феррейра
25
Йиранек
33
Ятченко
8
Маурисио
31
Рыбус
40
Благо
19
Иванов
9
Асильдаров
10
Лебеденко
83
Харитонов
31
Астахов
31
Астахов
83
Харитонов
28
Рыжков
5
Каряка
5
Каряка
28
Рыжков
10
Елич
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Елич
10
Лебеденко
84
Власов
84
Власов
10
Лебеденко
33
Ятченко
8
Павленко
8
Павленко
33
Ятченко
8
Маурисио
9
Садаев
9
Садаев
8
Маурисио
Остались в запасе
Волга
Ахмат
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
51
Тарко Исламов
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Волга - Ахмат
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:55 (прямая)
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