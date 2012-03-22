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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 22 марта 2012
Бетис
22.03.2012, четверг, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
79'
Р. Кастро
90+3'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Пандиани
Пас отдал
Х. Лопес
Замена
В. Пандиани
️️️️
Р. Фонте
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Перейра
Замена
С. Севилья
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
К. Уче
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
А. Посуэло
️️️️
Х. Молина
Замена
Х. Перейра
️️️️
Хуанма
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Хуанма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Хуанма
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Хорхе Молина
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦП
15
Рауль Баэна
АП
9
Альваро Васкес
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
7
Эчебаррия
22
Хуанма
0
Ириней
10
Монтеро
19
Молина
24
Кастро
4-2-3-1
1
Касилья
21
Лопес
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
5
Ромарик
25
Альбин
9
Васкес
15
Баэна
11
Коутиньо
17
Фонте
19
Молина
8
Посуэло
8
Посуэло
19
Молина
7
Эчебаррия
8
Севилья
8
Севилья
7
Эчебаррия
22
Хуанма
9
Перейра
9
Перейра
22
Хуанма
25
Альбин
6
Гомес
6
Гомес
25
Альбин
17
Фонте
12
Пандиани
12
Пандиани
17
Фонте
9
Васкес
5
Уче
5
Уче
9
Васкес
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бетис - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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