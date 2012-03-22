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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 22 марта 2012
Вильярреал
22.03.2012, четверг, 01:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Реал
83'
М. Сенна
62'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
+5
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
С. Хедира
Красная карточка
М. Озил
Вторая желтая
С. Рамос
ГОЛ! 1:1!
М. Сенна
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Рубен
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Х. Кальехон
+1
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
М. Рубен
20'
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
6
Анхель Лопес
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
37
Мусаккио
25
Сапата
2
Гаспар
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
6
Лопес
7
Нилмар
15
Рубен
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
19
Диарра
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
15
Рубен
18
Де Гузман
18
Де Гузман
15
Рубен
6
Лопес
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
6
Лопес
Кальехон
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
Кальехон
19
Диарра
7
Кальехон
7
Кальехон
19
Диарра
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вильярреал - Реал
5
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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