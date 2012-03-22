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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Факел
Ростов - Факел: обзор матча 22 марта 2012
Ростов
22.03.2012, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Факел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Факел
Пенальти не реализован!
С. Хабаров
ГОЛ!
К. Салата
4:3
Пенальти не реализован!
И. Эдиев
Пенальти не реализован!
Д. Круглов
ГОЛ!
Е. Гаврюк
3:3
Пенальти не реализован!
Р. Адамов
ГОЛ!
А. Житников
3:2
ГОЛ!
Р. Кочиш
3:1
ГОЛ!
Д. Клопков
2:1
ГОЛ!
Э. Бракамонте
2:0
Пенальти не реализован!
П. Гицелов
ГОЛ!
А. Гацкан
1:0
Пенальти не реализован!
Л. Кантонистов
Пенальти не реализован!
Элсон
108'
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
Элсон
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Аброскин
Замена
И. Эдиев
️️️️
В. Еремеев
Пенальти не реализован!
Р. Адамов
Красная карточка
А. Михалев
Желтая карточка
П. Гицелов
Замена
Р. Кочиш
️️️️
М. Пападопулос
Замена
Р. Адамов
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
Э. Бракамонте
14'
Замена
Э. Долха
️️️️
Ф. Дьяченко
12'
Травма
Ф. Дьяченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Гацкан
(К)
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ОП
78
Любомир Кантонистов
(К)
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Элсон
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Песьяков
16
Круглов
19
Салата
4
Окоронкво
8
Смольников
92
Емельянов
8
Гацкан
88
Чеснаускис
19
Байрамян
27
Пападопулос
19
Бракамонте
4-1-3-1-1
31
Дьяченко
15
Житников
71
Денисов
19
Михалев
33
Гапон
44
Клопков
20
Хабаров
78
Кантонистов
8
Еремеев
83
Гицелов
11
Аброскин
88
Чеснаускис
7
Элсон
7
Элсон
88
Чеснаускис
27
Пападопулос
30
Кочиш
30
Кочиш
27
Пападопулос
92
Емельянов
21
Адамов
21
Адамов
92
Емельянов
11
Аброскин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
11
Аброскин
31
Дьяченко
25
Долха
25
Долха
31
Дьяченко
8
Еремеев
5
Эдиев
5
Эдиев
8
Еремеев
Остались в запасе
Ростов
Факел
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Сергей Балахнин
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Ростов - Факел
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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