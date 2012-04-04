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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 04 апреля 2012
Динамо (мол)
04.04.2012, среда, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 8 тур
1 : 2
Завершен
Рубин (мол)
39'
А. Панюков (П)
31'
Г. Нуров
35'
М. Горелишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Катрич
️️️️
Д. Отставнов
Замена
Л. Уруру
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
М. Уридия
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Ильин
Желтая карточка
В. Комисов
Желтая карточка
Н. Сергеев
Замена
А. Аскаров
️️️️
В. Гараев
Желтая карточка
А. Джалилов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Г. Нуров
Замена
О. Валов
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
И. Соловьев
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
В. Оразсахедов
Желтая карточка
А. Панюков
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Панюков
Желтая карточка
И. Джалилов
ГОЛ! 0:2!
М. Горелишвили
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Каташевский
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Желтая карточка
В. Соболев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Луай Уруру
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
4-5-1
39
Фролов
5
Евсеев
5
Сергеев
17
Иванов
27
Живоглядов
19
Соболев
17
Комисов
18
Каташевский
35
Ильин
9
Соловьев
26
Отставнов
3-1-1-2-3
1
Волкотруб
3
Джалилов
51
Братчули
93
Гараев
24
Горелишвили
34
Бочаров
10
Джалилов
94
Нуров
19
Оразсахедов
25
Уридия
25
Васильев
19
Соболев
88
Валов
88
Валов
19
Соболев
26
Отставнов
77
Катрич
77
Катрич
26
Отставнов
35
Ильин
80
Тащи
80
Тащи
35
Ильин
18
Каташевский
11
Панюков
11
Панюков
18
Каташевский
10
Джалилов
7
Уруру
7
Уруру
10
Джалилов
19
Оразсахедов
95
Прокопенко
95
Прокопенко
19
Оразсахедов
93
Гараев
4
Аскаров
4
Аскаров
93
Гараев
94
Нуров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
94
Нуров
34
Бочаров
57
Лобанов
57
Лобанов
34
Бочаров
25
Уридия
23
Вшивцев
23
Вшивцев
25
Уридия
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
35
Роман Халанчук
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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