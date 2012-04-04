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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Мордовия
Шинник - Мордовия: обзор матча 04 апреля 2012
Шинник
04.04.2012, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, группа A, 44 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия
45+1'
Р. Мухаметшин
65'
Р. Мухаметшин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Мордовия
Замена
С. Кузнецов
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Мухаметшин
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Минченков
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Красная карточка
М. Белецкий
11'
Желтая карточка
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Петр Гуженда
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-2-2
13
Краснокутский
76
Стешин
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Ндри
13
Белецкий
66
Мичков
56
Гриднев
11
Саркисов
81
Низамутдинов
4-3-1-2
1
Юрченко
4
Степанец
19
Пономарев
3
Мулдаров
87
Симчевич
40
Кулешов
30
Асеведо
31
Рогов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
10
Минченков
31
Рогов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
10
Минченков
8
Панченко
8
Панченко
10
Минченков
Остались в запасе
Шинник
Мордовия
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Петр Гуженда
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
93
Михаил Маркин
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
4
Петр Гуженда
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
16
Александр Агапов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Шинник - Мордовия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
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