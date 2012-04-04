Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Cибирь
Торпедо - Cибирь: обзор матча 04 апреля 2012
Торпедо
04.04.2012, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, группа A, 44 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
75'
В. Бондаренко
33'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Cибирь
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Саталкин
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Житнев
Желтая карточка
Д. Дорожкин
ГОЛ! 1:1!
В. Бондаренко
Замена
А. Столяренко
️️️️
В. Стеклов
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Бркляча
Замена
И. Чеминава
️️️️
Р. Халиуллин
Желтая карточка
Н. Валентич
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
26
Чернышов
6
Малыгин
7
Зураев
81
Бондаренко
7
Белоусов
20
Стеклов
10
Рылов
87
Саталкин
13
Дорожкин
4-4-2
22
Цыган
3
Валентич
80
Климов
17
Бухряков
4
Халиуллин
4
Астафьев
22
Чижек
99
Житнев
32
Скороходов
93
Бркляча
11
Дегтярев
20
Стеклов
20
Столяренко
20
Столяренко
20
Стеклов
87
Саталкин
9
Большаков
9
Большаков
87
Саталкин
4
Халиуллин
5
Чеминава
5
Чеминава
4
Халиуллин
93
Бркляча
8
Макаренко
8
Макаренко
93
Бркляча
99
Житнев
98
Акимов
98
Акимов
99
Житнев
Остались в запасе
Торпедо
Cибирь
15
Евгений Андреев
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
26
Денис Гудаев
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Остались в запасе
26
Денис Гудаев
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Торпедо - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Торпедо
Cибирь
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+