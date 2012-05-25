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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Уругвай
Россия - Уругвай: обзор матча 25 мая 2012
Россия
25.05.2012, пятница, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Уругвай
49'
А. Кержаков
48'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Уругвай
Замена
В. Гаргано
️️️️
А. Перейра
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Перес
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Измайлов
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Замена
А. Кержаков
️️️️
П. Погребняк
Замена
Р. Шаронов
️️️️
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
10
Константин Зырянов
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
9
Марат Измайлов
ПВ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
6
Альваро Перейра
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
10
Диего Форлан
АП
15
Диего Перес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
18
Жирков
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Анюков
10
Зырянов
7
Денисов
15
Широков
10
Аршавин
9
Измайлов
20
Погребняк
4-3-1-2
23
Муслера
16
Перейра
2
Лугано
3
Годин
22
Касерес
15
Перес
17
Риос
6
Перейра
10
Форлан
21
Кавани
9
Суарес
18
Жирков
23
Комбаров
23
Комбаров
18
Жирков
6
Березуцкий
3
Шаронов
3
Шаронов
6
Березуцкий
10
Зырянов
8
Глушаков
8
Глушаков
10
Зырянов
9
Измайлов
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Измайлов
20
Погребняк
11
Кержаков
11
Кержаков
20
Погребняк
6
Перейра
5
Гаргано
5
Гаргано
6
Перейра
15
Перес
10
Рамирес
10
Рамирес
15
Перес
Остались в запасе
Россия
Уругвай
1
Игорь Акинфеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
1
Игорь Акинфеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Россия - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:40 (прямая) "Россия 1" 20:40 (прямая)
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