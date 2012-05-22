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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Нидерланды
Бавария - Нидерланды: обзор матча 22 мая 2012
Бавария
22.05.2012, вторник, 22:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
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07.11.2026
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Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
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6 : 1
28.10.2026
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25.10.2026
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Нидерланды
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Греция
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2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
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1 : 2
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Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
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