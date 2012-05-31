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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Сербия
Франция - Сербия: обзор матча 31 мая 2012
Франция
31.05.2012, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Сербия
11'
Ф. Рибери
15'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Сербия
80'
Замена
Н. Томич
️️️️
Д. Тадич
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Ф. Малуда
76'
Замена
А. Рами
️️️️
Ф. Мексес
72'
Желтая карточка
Ф. Мексес
67'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Рибери
61'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
61'
Замена
М. Мартен
️️️️
Й. Кабай
61'
60'
Замена
А. Коларов
️️️️
Ф. Младенович
60'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Н. Матич
60'
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Фейса
ГОЛ! 2:0!
Ф. Малуда
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
11'
Замена
А. Диарра
️️️️
Я. М'Вила
7'
Травма
Я. М'Вила
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
15
Флоран Малуда
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Самир Насри
ПВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ОП
0
Стефан Щепович
АП
0
Бошко Янкович
АП
0
Павле Нинков
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
8
Матье Вальбуэна
АП
14
Жереми Менез
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сербия
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
0
Иван Радованович
ОП
16
Срджан Мияилович
ЦП
15
Неманья Томич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Клиши
21
Косиельни
5
Мексес
13
Ревейер
17
М'Вила
15
Малуда
6
Кабай
7
Рибери
11
Насри
19
Бензема
4-2-1-3
23
Бркич
0
Суботич
6
Иванович
19
Максимович
25
Младенович
21
Матич
15
Фейса
0
Нинков
0
Щепович
0
Янкович
10
Тадич
5
Мексес
17
Рами
17
Рами
5
Мексес
17
М'Вила
18
Диарра
18
Диарра
17
М'Вила
6
Кабай
19
Мартен
19
Мартен
6
Кабай
15
Малуда
20
Бен Арфа
20
Бен Арфа
15
Малуда
7
Рибери
14
Менез
14
Менез
7
Рибери
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
15
Фейса
0
Радованович
0
Радованович
15
Фейса
25
Младенович
4
Коларов
4
Коларов
25
Младенович
21
Матич
16
Мияилович
16
Мияилович
21
Матич
10
Тадич
15
Томич
15
Томич
10
Тадич
Остались в запасе
Франция
Сербия
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Лоран Блан
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
0
Бранимир Алексич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Зоран Тошич
ПВ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Франция - Сербия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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