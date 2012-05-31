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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дагдизель - Ротор
Анжи-2 - Ротор: обзор матча 31 мая 2012
Анжи-2
31.05.2012, четверг, 16:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
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Статистика матча Анжи-2 - Ротор
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0
Матчи команд
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Черноморец
0 : 1
27.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Анжи-2
0 : 1
20.05.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Дружба
1 : 1
16.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Анжи-2
0 : 0
11.05.2018
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Анжи-2
1 : 0
28.04.2018
Спартак-Нальчик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
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«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
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